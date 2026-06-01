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JetBlue revoit à la hausse ses prévisions concernant les coûts de carburant ; le cours de l'action chute
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

1er juin - ** Les actions de la compagnie aérienne américaine JetBlue JBLU.O ont chutéde près de 9 % à 5 dollars endébut de séance

** La compagnie revoit à la hausse ses prévisions de coûts de carburant pour le deuxième trimestre, en raison des perturbations liées à la fermeture du détroit d'Ormuz qui font grimper les prix du kérosène dans l'ensemble du secteur aérien mondial

** Elle table désormais sur un coût du carburant compris entre 4,26 et 4,36 dollars le gallon, contre une prévision antérieure de 4,13 à 4,28 dollars

** La compagnie aérienne relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par siège-mille disponible à une fourchette comprise entre 9 % et 12 %, contre la fourchette de 7 % à 11 % prévue précédemment

** Jefferies indique que ces perspectives reflètent les pressions croissantes sur les coûts liées à la hausse des prix du carburant, qui pourraient peser sur les marges malgré une forte demande

** JetBlue fait état d'une « surperformance » sur les liaisons anciennement exploitées par Spirit Airlines, suite à la cessation d'activité de la compagnie low-cost le mois dernier **En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 11,1 % depuis le début de l'année

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