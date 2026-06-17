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JetBlue réduit sa présence à New York pour se concentrer sur la Floride
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 21:16

JetBlue Airways a annoncé la fermeture à l'automne de sa base dédiée aux personnels navigants commerciaux à l'aéroport Newark Liberty ainsi que de ses bases d'opérations techniques à Newark et à l'aéroport LaGuardia. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts de rationalisation engagés par la compagnie afin de réduire ses coûts et de réorienter ses ressources vers des marchés jugés plus rentables.

Le transporteur entend notamment renforcer sa présence à Fort Lauderdale, en Floride, où il occupe déjà la position de premier opérateur. À la fin de l'année 2025, JetBlue détenait environ 13% des sièges disponibles dans les principaux aéroports de la région de New York, incluant Newark, LaGuardia et JFK. La compagnie estime toutefois que de nouvelles opportunités de croissance existent dans le sud de la Floride grâce à la disponibilité accrue de créneaux et d'infrastructures.

JetBlue a précisé que ces fermetures n'entraîneraient pas de suppressions d'emplois. Les salariés concernés pourront demander une mutation ou être réaffectés vers d'autres sites. Cette réorganisation intervient alors que la compagnie poursuit son plan de redressement, qui comprend également un ralentissement des recrutements, une réduction de certaines capacités et une hausse des tarifs afin de compenser l'augmentation des coûts du carburant.

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