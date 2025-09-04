JetBlue prévoit une baisse moins importante de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison de la forte demande pendant les vacances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

JetBlue Airways JBLU.O a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à unebaisse moins importantede ses revenus d'exploitation au troisième trimestre qu'elle ne l'avait anticipé précédemment, citant la forte demande de voyages aériens pendant l'été et les vacances de la fête du travail.

Elle s'attend maintenant à ce que les recettes d'exploitation par siège-mille disponible soient en baisse de 1,5 % à 4 %, par rapport à une baisse de 2 % à 6 % prévue précédemment.

"Pour le quatrième trimestre, bien qu'il soit encore tôt dans la courbe des réservations, JetBlue reste encouragée par le fait que les tendances actuelles pourraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année", a déclaré la compagnie.

En avril, plusieurs grandes compagnies aériennes américaines ont retiré leurs prévisions pour 2025, invoquant l'incertitude liée aux tarifs douaniers et aux réductions des dépenses fédérales qui menaçaient la demande de voyages.

En juillet, JetBlue a annoncé une perte trimestrielle moins importante que prévu, grâce à la reprise de la demande de voyages et à des mesures de réduction des coûts, mais elle n'a pas rétabli ses prévisions de bénéfices pour 2025, invoquant une visibilité limitée.

La compagnie aérienne a réduit sesprévisions de dépenses de carburant pour le troisième trimestre à une fourchette comprise entre 2,45 et 2,55 dollars par gallon, contre une fourchette de 2,50 à 2,65 dollars prévue précédemment.

Elle a également revu à la baisse ses prévisions concernant le nombre de sièges-milles disponibles, ou capacité d'accueil, qui devrait se situer entre une stagnation et une hausse de 1 %, contre une baisse de 1 % à une hausse de 2 % attendue précédemment.