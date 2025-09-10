JetBlue étend son service dans le principal hub de son rival Spirit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JetBlue Airways JBLU.O a déclaré mercredi qu'elle allait étendre son service sur le principal marché de sa rivale Spirit Airlines, Fort Lauderdale, Floride , avec neuf nouvelles liaisons sans escale à travers les États-Unis , l'Amérique latine et les Caraïbes. La compagnie a déclaré qu'elle renforce sa présence à l'aéroport alors que les compagnies aériennes se précipitent pour encaisser le deuxième dépôt de bilan de sa rivale Spirit en moins d'un an.