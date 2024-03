JetBlue et Spirit Airlines renoncent à une fusion de 3,8 milliards de dollars en raison d'un obstacle concurrence

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration du directeur général de Spirit, pas de commentaire immédiat du DOJ/DOT, plus de détails) par David Shepardson et Aatreyee Dasgupta

Les transporteurs aériens à bas prix JetBlue Airways JBLU.O et Spirit Airlines SAVE.N ont annulé leur accord de fusion de 3,8 milliards de dollars lundi, ne voyant aucun moyen d'aller de l'avant après qu'un juge américain ait bloqué l'accord en janvier pour des raisons anti-concurrentielles.

Un accord réussi aurait créé le cinquième plus grand transporteur aux États-Unis et aidé Spirit à assurer sa survie, mais l'accord était en suspens depuis qu'un juge de Boston avait déclaré qu'il nuirait aux consommateurs en réduisant la concurrence .

"Avec la décision de la cour fédérale et l'opposition continue du ministère de la Justice, la probabilité d'obtenir le feu vert pour aller de l'avant avec la fusion est extrêmement faible", a déclaré Joanna Geraghty, directeur général de JetBlue, à ses employés dans une note interne vue par l'agence Reuters.

"Même si la décision était annulée en appel, nous ne voyons tout simplement pas comment obtenir l'approbation réglementaire avant la date limite du 24 juillet"

Le directeur général de Spirit, Ted Christie, a déclaré dans un communiqué: "Nous avons conclu que les obstacles réglementaires actuels ne nous permettront pas de conclure cette transaction dans les délais prévus par l'accord de fusion"

Selon l'accord, JetBlue versera 69 millions de dollars à Spirit. Pendant que l'accord de fusion était en vigueur, les actionnaires de Spirit ont reçu environ 425 millions de dollars en paiements anticipés.

Sans l'accord avec JetBlue, Spirit, le septième plus grand transporteur américain, est confronté à une route difficile . Le transporteur à très bas coûts a été confronté à une faible demande sur ses principaux marchés alors qu'il cherche à retrouver une rentabilité durable. Certains analystes ont même suggéré que la compagnie pourrait faire face à la faillite si elle ne parvient pas à consolider ses finances.

Les actions de Spirit ont chuté de 14 % dans les échanges avant bourse, tandis que les actions de JetBlue, le sixième plus grand transporteur américain, ont augmenté de 5,5 %.

La décision est une victoire pour l'administration Biden, qui a adopté une ligne dure à l'égard des rapprochements dans le secteur de l'aviation et a fait valoir que l'accord ferait grimper le prix des billets pour les consommateurs.

L'administration a eu recours à des actions concurrence et à d'autres mesures d'application pour tenter de faire baisser les prix pour les résidents américains dans plusieurs secteurs.

La décision du juge de district William Young a estimé que l'accord proposé était susceptible de nuire à la concurrence sur le marché américain de l'aviation et d'entraîner une hausse des prix des billets.

Cela a incité JetBlue à émettre des doutes sur l'avenir de son accord, en déclarant qu'elle pourrait ne pas être en mesure de remplir certaines conditions requises dans le cadre de l'accord.

Le ministère de la Justice et le ministère des Transports n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

JetBlue a choisi de ne pas faire appel d'une décision distincte qui avait déclaré anticoncurrentiel son partenariat avec American Airlines dans le nord-est.

JetBlue, qui a augmenté le mois dernier les frais de bagages, a déclaré qu'elle travaillait sur de nombreuses initiatives à court terme pour augmenter ses revenus de plus de 300 millions de dollars et qu'elle était en bonne voie pour réaliser 175 à 200 millions de dollars d'économies dans le cadre de son programme de coûts structurels et 75 millions de dollars d'économies de maintenance dans le cadre de la modernisation de sa flotte.

En mai, un juge a donné raison au ministère de la Justice et à six États dans le cadre d'une action en justice contestant la coentreprise qu'American et JetBlue ont créée en 2020, appelée "Northeast Alliance", en unissant leurs forces pour les vols à destination et en provenance de New York et de Boston, en coordonnant les horaires et en mettant en commun les recettes.

Spirit a déclaré qu'elle prenait des mesures pour assurer la solidité de son bilan et de ses opérations en cours et a retenu les services de Perella Weinberg & Partners et de Davis Polk & Wardwell en tant que conseillers.