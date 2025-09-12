JetBlue est optimiste quant à sa stratégie dans l'Atlantique et envisage d'augmenter le nombre de liaisons avec les points d'accès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Doyinsola Oladipo

JetBlue Airways JBLU.O a déclaré jeudi qu'il était optimiste quant à sa stratégie transatlantique et qu'il cherchait à relier plus de passagers aux portes d'entrée de l'Atlantique le plus rapidement possible.

Le transporteur basé à New York a modifié son réseau pour se concentrer sur des liaisons plus rentables.

Il étend son service à partir du sud de la Floride et s'attache également à faire transiter davantage de voyageurs américains haut de gamme vers des villes-portes telles que New York et Boston , puis vers l'Europe.

"Cet équilibre entre les marchés du soleil en hiver et les marchés européens en été et en automne nous a permis de réaliser un très bon portefeuille de bénéfices", a déclaré le président de JetBlue, Marty St. George.

"Nous sommes très optimistes quant à l'évolution de l'Atlantique." La compagnie a déclaré que le fait de connecter davantage de passagers à des portes d'entrée telles que New York et Boston serait utile à sa stratégie de retour à la rentabilité.

"J'aimerais beaucoup améliorer la connectivité avec l'Atlantique le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Alors que son concurrent Southwest Airlines cherche à offrir des vols internationaux long-courriers et à savoir quels avions déployer, JetBlue a déclaré qu'il était satisfait de sa décision de faire voler des avions à fuselage étroit , d'environ 150 sièges, de l'autre côté de l'Atlantique.

Cependant, la compagnie a déclaré qu'elle avait du mal à accéder aux créneaux aéroportuaires et à obtenir des horaires favorables, en particulier dans des villes comme Londres, alors qu'elle cherche à attirer davantage de voyageurs d'affaires sur ses vols transatlantiques.