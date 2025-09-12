 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
JetBlue est optimiste quant à sa stratégie dans l'Atlantique et envisage d'augmenter le nombre de liaisons avec les points d'accès
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 00:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Doyinsola Oladipo

JetBlue Airways JBLU.O a déclaré jeudi qu'il était optimiste quant à sa stratégie transatlantique et qu'il cherchait à relier plus de passagers aux portes d'entrée de l'Atlantique le plus rapidement possible.

Le transporteur basé à New York a modifié son réseau pour se concentrer sur des liaisons plus rentables.

Il étend son service à partir du sud de la Floride et s'attache également à faire transiter davantage de voyageurs américains haut de gamme vers des villes-portes telles que New York et Boston , puis vers l'Europe.

"Cet équilibre entre les marchés du soleil en hiver et les marchés européens en été et en automne nous a permis de réaliser un très bon portefeuille de bénéfices", a déclaré le président de JetBlue, Marty St. George.

"Nous sommes très optimistes quant à l'évolution de l'Atlantique." La compagnie a déclaré que le fait de connecter davantage de passagers à des portes d'entrée telles que New York et Boston serait utile à sa stratégie de retour à la rentabilité.

"J'aimerais beaucoup améliorer la connectivité avec l'Atlantique le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Alors que son concurrent Southwest Airlines cherche à offrir des vols internationaux long-courriers et à savoir quels avions déployer, JetBlue a déclaré qu'il était satisfait de sa décision de faire voler des avions à fuselage étroit , d'environ 150 sièges, de l'autre côté de l'Atlantique.

Cependant, la compagnie a déclaré qu'elle avait du mal à accéder aux créneaux aéroportuaires et à obtenir des horaires favorables, en particulier dans des villes comme Londres, alors qu'elle cherche à attirer davantage de voyageurs d'affaires sur ses vols transatlantiques.

Valeurs associées

JETBLUE AIRWAYS
5,2000 USD NASDAQ +2,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

