JetBlue enregistre une baisse moins importante de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JetBlue Airways JBLU.O a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une baisse moins importante de son chiffre d'affaires par siège-mille disponible au troisième trimestre.

Il s'attend désormais à une baisse de 1,5 % à 4 % de ses recettes d'exploitation, contre une baisse de 2 % à 6 % précédemment.