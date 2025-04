JetBlue a indiqué avoir constaté une baisse des réservations de janvier à février, puis une dégradation en mars. Le transporteur précise avoir été l'un des premiers à procéder à des ajustements de capacité significatifs afin de mieux adapter l'offre à la demande. Le groupe étudie tous les leviers à sa disposition pour accroître sa rentabilité et préserver sa trésorerie.

(AOF) - Sur les trois premiers mois de l’année, la perte nette ajustée par action du groupe de transport aérien JetBlue s’est sensiblement améliorée. Elle est passée de 2,11 à 0,59 dollar, contre des attentes à 0,61 dollar. En revanche, les revenus opérationnels ont fait moins bien que prévu en s’installant à 2,14 milliards de dollars, contre une prévision à 2,16 et un précédent à 2,209 milliards de dollars.

JetBlue : des résultats mitigés et une action en justice

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.