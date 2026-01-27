JetBlue chute après avoir annoncé une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de JetBlue Airways JBLU.O en baisse de 3,5 % à 4,9 $ avant le marché

** La société affiche une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre, en raison d'une faible demande pour les sièges en classe économique du transporteur

** La perte ajustée par action du 4ème trimestre s'élève à 49 cents, contre 45 cents estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Revenus d'exploitation de 2,24 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 2,23 milliards de dollars estimés par les analystes

** Les actions de JBLU ont baissé de 42,1% en 2025