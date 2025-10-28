Jetblue Airways affine à la hausse l'un de ses objectifs financiers annuels

(AOF) - JetBlue Airways a fait part d’une dégradation de ses résultats au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, le groupe de transport aérien a vu sa perte nette s’alourdir en passant de 60 à 140 millions de dollars. La perte nette par action s’est ainsi élevée à 0,39 dollar, contre 0,17 dollar un an plus tôt, mais le consensus s’attendait à une perte plus importante à 0,43 dollar par action. Parallèlement, le chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 1,8%, à 2,322 milliards de dollars.

Au niveau de ses perspectives, JetBlue Airways a révisé plusieurs de ses objectifs annuels, notamment celui de son " revenue per available seat mile ", l'équivalent du revenu par siège disponible, qui est attendu entre -2 et 0%, contre de -2,5 à -0,5% précédemment.

