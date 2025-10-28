 Aller au contenu principal
JetBlue affiche une perte moins importante que prévu grâce à une forte demande haut de gamme et à un contrôle des coûts
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne américaine JetBlue Airways JBLU.O a annoncé mardi une perte trimestrielle moins importante que prévu, la demande constante de voyages haut de gamme et les efforts de contrôle des coûts ayant permis d'atténuer les marges.

Les services haut de gamme à forte marge sont restés résistants, les voyageurs aisés continuant à payer un supplément pour plus de confort, tandis que les transporteurs ont réduit leur capacité sur les itinéraires intérieurs pour réduire les coûts.

JetBlue rejoint ses grands rivaux United UAL.O , American

AAL.O et Delta DAL.N en soulignant la résilience de la demande de services haut de gamme qui a contribué à compenser le ralentissement du marché intérieur américain dans un contexte d'incertitude économique liée aux changements politiques radicaux du président Donald Trump.

"Nous sommes optimistes quant au fait que l'environnement de la demande continuera à s'améliorer jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Marty St. George, président de JetBlue.

Cependant, JetBlue, qui s'était auparavant fixé pour objectif d'atteindre le seuil de rentabilité cette année, mais qui a dû par la suite revoir ses attentes à la baisse , a été pénalisée par des coûts d'exploitation élevés et des immobilisations d'avions liées aux moteurs Pratt & Whitney de RTX RTX.N .

La hausse des coûts a contraint le transporteur à réduire ses dépenses en abandonnant les liaisons non rentables, en reportant les livraisons d'avions et en interrompant les projets de modernisation des cabines.

La compagnie aérienne basée à New York a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les recettes unitaires du quatrième trimestre, une mesure clé du pouvoir de fixation des prix, soient stables ou en baisse de 4 % par rapport à l'année précédente, lorsque la forte demande avait fait grimper les tarifs.

JetBlue, qui exploite une flotte entièrement composée d'Airbus, a réduit la fourchette de ses prévisions pour 2025 en ce qui concerne les coûts unitaires hors carburant à 5 %-6 %, contre une hausse de 5 %-7 % précédemment.

JetBlue a annoncé une perte ajustée de 40 cents par action pour le trimestre se terminant en septembre, soit un peu moins que les attentes de Wall Street (44 cents), selon les données compilées par LSEG.

Le total des recettes d'exploitation trimestrielles de la compagnie aérienne s'est élevé à 2,32 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes des analystes.

D'ici à la fin de l'année 2027, la compagnie aérienne prévoit de réaliser un bénéfice avant intérêts et impôts, ou bénéfice d'exploitation, de 800 à 900 millions de dollars.

