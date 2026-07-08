Jet2 reprend de l'altitude, Santander revoit sa carte

Jet2 profite du retour de l'appétit pour les voyages, avec des réservations estivales en hausse. Tandis que Leonardo reste porté par les contrats de défense numérique de l'OTAN. Le début de séance est plus hésitant pour MTU Aero, dont le projet hydrogène avec Airbus paraît encore lointain, et pour Boliden et Avanza, pénalisés par des ajustements d'analystes.

Actions en hausse

Jet2 ( 9%) : le voyagiste britannique grimpe après avoir annoncé une hausse de 7% de ses réservations estivales, soutenue par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui ravive la demande vers les destinations méditerranéennes et redonne de la visibilité sur les remplissages de la saison.

Vallourec ( 2%) : le spécialiste français des tubes sans soudure salue l'achèvement de son programme de rachat d'actions, finalisé le 30 juin. Près de 5,9 millions de titres ont été rachetés à un prix moyen de 18,67 EUR, pour un montant global d'environ 110 MEUR.

GTT ( 2%) : le spécialiste français des technologies de confinement du gaz naturel liquéfié bondit après avoir annoncé la réception d'une nouvelle commande du chantier naval chinois Jiangnan, venant alimenter un carnet de commandes déjà bien garni et confirmant la vigueur de la demande pour ses solutions de méthaniers.

Leonardo ( 2%) : le groupe italien de défense et d'électronique profite de l'annonce d'un contrat remporté aux côtés d'Accenture dans le cadre du programme Protected Business Network de l'OTAN, d'une valeur totale de 228 MUSD, renforçant son positionnement sur les infrastructures numériques sécurisées de l'Alliance.

Actions en baisse

MTU aero (-2%) : le motoriste munichois baisse suite à l'annonce, jugée peu enthousiasmante par le marché, de la création d'une coentreprise avec Airbus dédiée au développement d'un moteur à propulsion hydrogène entièrement électrique. L'accord, non contraignant et soumis aux approbations réglementaires, ne démarrera qu'en 2027.

Banco santander (-2%) : le groupe bancaire espagnol souffre de la révélation, par le Financial Times, d'une restructuration de sa division de banque de financement et d'investissement en Asie-Pacifique, une réorganisation régionale qui suscite des interrogations sur la stratégie internationale de l'établissement.

Boliden (-2%) : le groupe minier suédois recule après un ajustement prudent de Morgan Stanley. La banque abaisse son objectif de cours de 513 à 482 SEK, tout en maintenant sa recommandation à pondération en ligne, signalant un potentiel jugé plus limité sur le dossier.

Avanza Bank (-2%) : le courtier en ligne suédois recule après l'initiation de couverture de Jefferies à sous-performance. Le broker fixe un objectif de cours à 335 SEK, traduisant une vision prudente sur le potentiel du titre.