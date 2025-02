Jerome Powell (Fed) ne veut pas "précipiter" un ajustement monétaire

(AOF) - " Notre politique monétaire étant désormais nettement moins restrictive qu'auparavant et l'économie restant forte, nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour ajuster notre politique monétaire ". Telle est la position qu'a défendue Jerome Powell ce mardi pour son audition bisannuelle de politique monétaire devant la commission du Sénat chargé de la Banque, de l'Immobilier et des Affaires urbaines. "Si l'économie reste forte et que l'inflation ne continue pas à évoluer durablement vers 2 %, nous pourrons maintenir la politique de restriction plus longtemps".

Il a souligné que si inflation a diminué de manière significative au cours des deux dernières années, elle reste quelque peu élevée par rapport à l'objectif à long terme de 2 %.

"Pour déterminer l'ampleur et le calendrier des ajustements supplémentaires à apporter à la fourchette cible du taux des fonds fédéraux, le FOMC évaluera les données entrantes, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques", a-t-il précisé.