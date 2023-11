Jerome Powell dope les marchés européens

"Les pays de la zone euro semblent se tirer mutuellement vers le bas. La dernière chute de l'indice PMI en France, en Italie et en Espagne et le maintien de la forte récession en Allemagne ne laissent guère de doute sur l'évolution de la conjoncture dans ces quatre pays, celle d'une contraction de l'industrie manufacturière au quatrième trimestre.", a prévenu Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Les statistiques du jour ont confirmé la mauvaise santé de l'économie européenne. Le secteur manufacturier s'est contracté en octobre en zone euro, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 43,1 à comparer avec une première estimation et un consensus de 43 et 43,4 en septembre.

La perspective d'une pause de la Fed, mais également de la Banque d'Angleterre, qui n'a pas modifié sa politique monétaire aujourd'hui, a permis aux taux longs de poursuivre leur reflux. Le rendement du 10 ans américain et de son équivalent allemand ont reculé de 5 points de base à 4,68% et à 2,71%.

"En répétant à plusieurs reprises que les conditions financières s'étaient clairement resserrées, Jerome Powell a fait comprendre qu'il ne jugeait pas nécessaire de procéder à une nouvelle hausse des taux pour ralentir l'économie", explique Barclays. "Il a en outre pris ses distances avec les 'dot plots' de septembre, qui prévoyait une nouvelle hausse des taux avant la fin de l'année, en soulignant qu'il s'agissait simplement d'un 'arrêt sur image' et non d'un plan".

