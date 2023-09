Jeroen Bos est nommé Global Head of Axa IM Equity

(AOF) - Axa Investment Managers (AXA IM) annonce la nomination de Jeroen Bos en qualité de global head of Axa IM Equity, à compter du 1er novembre 2023. Il succédera à Mark Hargraves, qui va entamer un nouveau chapitre de sa carrière en dehors du Groupe Axa. Basé à Londres, Jeroen Bos reportera à Hans Stoter, Global Head of AXA IM Core, et aura pour mission de réaliser les objectifs de croissance de la plateforme actions d’AXA IM, ainsi que d’en développer les performances d’investissement, commerciales et financières.

Avant de rejoindre AXA IM, Jeroen Bos était Global Head of Sustainable Investing chez Credit Suisse Asset Management, dirigeant les efforts déployés par l'entreprise dans le domaine de la durabilité, après avoir été Head of Equities and Responsible Investing chez NN Investment Partners.

Au cours de sa carrière, Jeroen Bos a également occupé différents postes de gestionnaire de portefeuille d'actions mondiales et d'analyste actions.