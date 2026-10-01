JERA s'associe à Dell et RHAELM pour l'infrastructure d'IA du Japon, et construira un centre de données près de Tokyo

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(Reformulation avec précisions et commentaires aux paragraphes 2, 4 à 9)

par Yuka Obayashi

JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon, va s'associer à Dell Technologies

DELL.N et au développeur britannique d'infrastructures d'IA RHAELM afin d'accélérer le développement des infrastructures d'IA au Japon, ont annoncé jeudi les trois entreprises.

Elles ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à développer un modèle standardisé pour la mise en place d’infrastructures d’IA à l’échelle nationale, en commençant par un centre de données hyperscale de 15 milliards de dollars à Chiba, près de Tokyo.

Ce modèle sera d’abord appliqué à un projet de centre de données d’IA hyperscale d’une puissance de 400 mégawatts à Chiba, où Apollo Global Management APO.N prévoit de jouer le rôle de partenaire stratégique en matière d’investissement et de financement pour RHAELM.

Les entreprises visent à réduire les longs délais de mise en œuvre et la complexité liés au développement de centres de données dédiés à l’IA en utilisantun modèlereproductible pouvant être déployé dans tout le Japon et, potentiellement, sur d’autres marchés.

"En associant nos compétences couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié, de l’approvisionnement en combustible et du transport… jusqu’à la production d’électricité en aval, en collaboration avec Dell et RHAELM, nous pouvons contribuer à une mise en service plus rapide des infrastructures d’IA en leur donnant accès à l’énergie fiable et à grande échelle dont elles ont besoin sur un marché complexe et soumis à des contraintes de combustible comme le Japon", a déclaré Yukio Kani, directeur général de JERA Global.

JERA fournira un terrain adjacent à sa centrale thermique de Chiba, tandis que RHAELM se chargera du développement, de la construction, de l’exploitation et du financement du centre de données , que les deux entreprises ont décrit comme le plus grand déploiement d’infrastructure d’IA sur un site unique au Japon.

L’installation devrait entrer en service par étapes en 2028 et atteindre sa pleine capacité en 2029.

JERA, détenue conjointement par Tokyo Electric Power

9501.T et Chubu Electric Power 9502.T , fournira une capacité électrique de 400 MW pendant 15 à 25 ans, tandis que Dell fournira une infrastructure d’IA standardisée à l’échelle des racks.

Les entreprises ont pour objectif de développer plusieurs gigawatts de capacité de centres de données dédiés à l’IA à l’échelle nationale dans les années 2030, en utilisant les autres centrales électriques de JERA.