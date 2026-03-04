Jensen Huang évoque une possible introduction en Bourse d'OpenAI
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 20:11
Lors de la conférence Technology, Media & Telecom de Morgan Stanley, Jensen Huang a expliqué que la perspective d'une entrée en Bourse réduisait la nécessité d'un financement supplémentaire de la part de Nvidia. Il a également indiqué que l'investissement de 10 milliards de dollars dans Anthropic, autre acteur majeur de l'IA, serait probablement le dernier du groupe dans cette entreprise.
La participation de 30 milliards de dollars de Nvidia s'inscrit dans une levée de fonds de 110 milliards annoncée par OpenAI, qui comprend aussi un engagement de 50 milliards de dollars d'Amazon et un investissement de 30 milliards de dollars de SoftBank. Nvidia avait déjà indiqué dans des documents réglementaires qu'aucun accord définitif concernant un partenariat d'investissement plus large avec OpenAI n'était garanti.
Valeurs associées
|183,4400 USD
|NASDAQ
|+1,88%
