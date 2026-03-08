 Aller au contenu principal
Guerre au Moyen-Orient: le Bangladesh commence à rationner la vente du carburant
information fournie par AFP 08/03/2026 à 10:59

File d'attente devant une station service, le 8 mars 2026 à Dacca ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Le Bangladesh a commencé dimanche à rationner la distribution des carburant en raison des difficultés d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient, causant d'importants embouteillages devant les stations-service du pays et les premiers incidents violents.

File d'attente devant une station service, le 8 mars 2026 à Dacca ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Le pays de 170 millions d'habitants importe 95% de ses besoins en pétrole et en gaz, dont la distribution est régulièrement perturbée par les crises politiques qui affectent les pays producteurs.

Suite aux premières attaques américaines et israéliennes sur l'Iran et les ripostes de Téhéran dans toute la région du Golfe, la compagnie pétrolière nationale, la Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) a limité les ventes de carburant pour la plupart des véhicules.

Les utilisateurs de deux-roues motorisés ne peuvent par exemple plus faire de plein de plus de 2 litres...

“Les consommateurs ont tendance à acheter plus qu'ils ne le font habituellement" en période de crise, a justifié la BPC dans un communiqué.

Dès l'entrée en vigueur dimanche des restrictions, de longues files de véhicules se sont formées devant de nombreuses stations-service de la capitale du pays Dacca, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"J'ai attendu plus d'une heure pour mettre deux litres", a rouspété un motocycliste, Md Al-Amin, 45 ans. "Mon réservoir peut contenir huit litres et je fais en général le plein une fois par semaine", a-t-il ajouté, "là il va falloir que je revienne après-demain".

"J'ai déjà fait la queue hier et il fermé la station juste une voiture devant moi", a raconté AKM Ruhul Amin, pédiatre, au volant de sa berline. "Je n'ai pu acheter que 10 litres aujourd'hui (...) le gouvernement pourrait au moins nous autoriser à faire un plein complet".

Un des responsables du distributeur Meghna Petroleum Limited, Ahmad Rush, a estimé que le nombre des clients avait quasiment doublé.

"Nous avons ouvert à 7h30 ce matin et avons pu ravitailler 300 véhicules en trois heures et demie", a-t-il dit.

Un homme de 25 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une violente altercation entre des clients et des employés d'une station du district de Jhenaidaha (sud), qui a été ensuite vandalisée, a indiqué le chef de la police locale, Md Mahfuz Afzal.

La BPC a assuré que des livraisons d'hydrocarbures étaient attendus prochainement dans le pays.

En raison des tensions actuelles, cinq des six usines du pays qui fabriquent des engrais pour l'agriculture ont été fermées jusqu'au 18 mars, a par ailleurs indiqué à l'AFP un responsable de la Bangladesh Chemical Industries Corporation, Ahsan Quddus Kuntal.

Proche orient
Guerre en Iran
