Jenoptik relève ses prévisions de marge pour 2026 et s'envole

(Zonebourse.com) - La société spécialisée dans les technologies optiques ( 9,85%, 39,48 euros) a relevé mercredi sa prévision de marge d'Ebitda pour l'exercice 2026, à environ 22%, contre une fourchette de 20 à 21% précédemment, à la faveur d'une forte demande, notamment dans les équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs.
Sur les neuf premiers mois de l'année, la marge d'Ebitda du groupe allemand a atteint environ 22%, contre 17,5% un an plus tôt, selon les données préliminaires. Cette amélioration s'explique notamment par une évolution favorable du mix produits.
Sur cette période, le chiffre d'affaires a dépassé 800 millions d'euros, contre 753,2 millions un an auparavant, tandis que l'Ebitda a approché 180 millions d'euros, contre 131,8 millions. Les prises de commandes ont bondi à 1,1 milliard d'euros, contre 777,3 millions un an plus tôt, soutenues par une dynamique toujours vigoureuse au troisième trimestre dans les équipements pour semi-conducteurs.
Jenoptik a toutefois maintenu sa prévision de croissance du chiffre d'affaires annuel, comprise entre 5 et 9%.
Le groupe publiera ses résultats détaillés des neuf premiers mois le 10 novembre prochain.
Jefferies voit cette publication d'un bon oeil
Pour la banque d'investissement américaine, ces résultats préliminaires dépassent les attentes, notamment grâce à une forte demande d'équipements pour semi-conducteurs où les commandes ont progressé de 24% au troisième trimestre.
La recommandation à l'achat, assortie d'une cible de cours de 48 euros, soit un potentiel de hausse de 34%.
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