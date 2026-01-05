Jefferson Capital chute alors que son actionnaire de capital-investissement cède une partie de sa participation dans la société de recouvrement de créances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier -

** Les actions de Jefferson Capital, le collecteur de créances à la consommation, JCAP.O ont baissé de 4,5 % à 21,98 $ après la clôture du marché, suite au lancement d'une offre secondaire.

** La société basée à Minneapolis (Minnesota) a déclaré () que certains détenteurs allaient se séparer de 10 millions d'actions

** Parmi les vendeurs, le bailleur de fonds privé J.C. Flowers se débarrassera d'environ 9,6 millions d'actions, tandis que le directeur général David Burton vendra 335 000 actions, selon le prospectus de l'offre

** JCAP a environ 64,6 millions d'actions en circulation au 31 décembre

** Dans le cadre de l'offre, JCAP prévoit de racheter simultanément 3 millions d'actions aux preneurs fermes

** Jefferies et KBW sont les co-chefs de file de la gestion du livre ** Les actions JCAP ont augmenté de 4,1 % le lundi pour atteindre 23,02 $, la clôture la plus élevée depuis l'introduction en bourse de la société en juin 2025 , dont le prix a été fixé à 15 $

** Les 4 analystes sont haussiers sur le titre; PT médian 26,50 $, selon les données de LSEG