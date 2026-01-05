 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferson Capital chute alors que son actionnaire de capital-investissement cède une partie de sa participation dans la société de recouvrement de créances
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 23:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier -

** Les actions de Jefferson Capital, le collecteur de créances à la consommation, JCAP.O ont baissé de 4,5 % à 21,98 $ après la clôture du marché, suite au lancement d'une offre secondaire.

** La société basée à Minneapolis (Minnesota) a déclaré () que certains détenteurs allaient se séparer de 10 millions d'actions

** Parmi les vendeurs, le bailleur de fonds privé J.C. Flowers se débarrassera d'environ 9,6 millions d'actions, tandis que le directeur général David Burton vendra 335 000 actions, selon le prospectus de l'offre

** JCAP a environ 64,6 millions d'actions en circulation au 31 décembre

** Dans le cadre de l'offre, JCAP prévoit de racheter simultanément 3 millions d'actions aux preneurs fermes

** Jefferies et KBW sont les co-chefs de file de la gestion du livre ** Les actions JCAP ont augmenté de 4,1 % le lundi pour atteindre 23,02 $, la clôture la plus élevée depuis l'introduction en bourse de la société en juin 2025 , dont le prix a été fixé à 15 $

** Les 4 analystes sont haussiers sur le titre; PT médian 26,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
64,490 USD NYSE +1,62%
JEFFERSON CAP
23,0200 USD NASDAQ +4,12%
STIFEL FINANCIAL
132,860 USD NYSE +3,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/01/2026 à 23:31:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank