 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 746,67
-2,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Jefferies signale une pression sur les marges de l'entreprise australienne Webjet, les actions chutent
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 03:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre -

** ** Les actions de l'agence de voyage Webjet Group

WJL.AX glissent de 1,2 % à 0,85 $A

**Jefferies souligne la force de son grand rival Expedia

EXPE.O B2B au 3ème trimestre - la valeur totale des transactions (TTV) a augmenté en glissement annuel malgré un taux de commission plus faible, l'expansion des marges grâce à l'échelle et à l'IA

** La société de courtage estime que les principales agences de voyage en ligne se lancent à fond dans le B2B, ce qui risque de peser sur les marges

** Les voyages d'agrément se sont complètement rétablis depuis la COVID-19, mais le sentiment des consommateurs est faible; la croissance sous-jacente du TTV des loisirs devrait s'établir à un chiffre moyen.

** Expedia, Booking Holdings BKNG.O , HBX Group HBX.MC ont une longueur d'avance sur Webjet en raison de leur envergure en matière d'approvisionnement, de technologie et de marque

** Depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance, WJL a baissé de 2,3 %

Valeurs associées

BOOKING HLDG
4 899,0500 USD NASDAQ -0,25%
EXPEDIA GROUP
219,7000 USD NASDAQ +2,75%
HBX GRP INTL
6,5000 EUR Sibe -2,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank