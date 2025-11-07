Jefferies signale une pression sur les marges de l'entreprise australienne Webjet, les actions chutent

7 novembre -

** ** Les actions de l'agence de voyage Webjet Group

WJL.AX glissent de 1,2 % à 0,85 $A

**Jefferies souligne la force de son grand rival Expedia

EXPE.O B2B au 3ème trimestre - la valeur totale des transactions (TTV) a augmenté en glissement annuel malgré un taux de commission plus faible, l'expansion des marges grâce à l'échelle et à l'IA

** La société de courtage estime que les principales agences de voyage en ligne se lancent à fond dans le B2B, ce qui risque de peser sur les marges

** Les voyages d'agrément se sont complètement rétablis depuis la COVID-19, mais le sentiment des consommateurs est faible; la croissance sous-jacente du TTV des loisirs devrait s'établir à un chiffre moyen.

** Expedia, Booking Holdings BKNG.O , HBX Group HBX.MC ont une longueur d'avance sur Webjet en raison de leur envergure en matière d'approvisionnement, de technologie et de marque

** Depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance, WJL a baissé de 2,3 %