Jefferies s'attend à un solide RevPAR pour Accor au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 16:18
Jefferies estime que les résultats de l'exercice 2025 devraient mettre en évidence le solide RevPAR du 4e trimestre, moteur de la croissance de l'EBITDA dans le haut de la fourchette.
"La poursuite d'une dynamique commerciale solide en 2026, conjuguée à la finalisation prochaine de la cession d'Essendi, constitue un catalyseur de revalorisation du titre, réduisant l'écart avec ses concurrents américains" souligne le bureau d'analyse dans son étude du jour.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 21 fois avec un rendement de 3%.
Valeurs associées
|46,2400 EUR
|Euronext Paris
|+0,30%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/01/2026 à 16:18:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La vague de protestation en Iran a pour l'instant été étouffée par une violente répression qui a fait des milliers de morts, ont estimé vendredi des experts et des ONG, près de trois semaines après le début du mouvement de contestation. Si le mouvement semble marquer ... Lire la suite
-
Les stations de Tignes et de Sainte-Foy-Tarentaise (Savoie) ont annoncé vendredi un plan d'investissement de près de 640 millions d'euros sur 30 ans pour leurs domaines skiables, dont 610 millions pour Tignes, à six mois de la reprise de la gestion des remontées ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron réunit des acteurs politiques calédoniens pour voir quelle suite peut être donnée à l’accord de Bougival conclu en juillet dernier. Ils seront tous là, à l’exception du FLNK qui a refusé d’y participer. Quels sont les grands enjeux de cette réunion ... Lire la suite
-
Une peine d'un an de prison ferme a été requise vendredi contre l'Iranienne Mahdieh Esfandiari, jugée notamment pour apologie du terrorisme et possible monnaie d'échange avec Téhéran contre Cécile Kohler et Jacques Paris, et pour laquelle la défense a plaidé la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer