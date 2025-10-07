Jefferies revoit à la hausse l'évaluation de la participation de South32 dans le projet minier de l'Alaska, alors que les États-Unis investissent

7 octobre - ** Jefferies augmente l'évaluation de la participation de 50 % du mineur diversifié South32 S32.AX dans une coentreprise visant à développer des ressources minérales critiques dans le district minier d'Amber en Alaska à 1,31 milliard de dollars australiens (863,30 millions de dollars), contre 1,13 milliard de dollars australiens

** Le gouvernement américain annonce un investissement de 35,6 millions de dollars dans Trilogy Metals

TMQ.TO , le partenaire JV de S32

** La société de courtage indique que la participation du gouvernement fédéral au projet améliore les perspectives d'exécution et accélère le développement du pipeline

** Jefferies s'attend maintenant à ce que l'exploitation minière commence à la fin de CY2033, par rapport à la projection précédente de CY2035

** La société de courtage considère S32 comme un "achat" avec un PT de 3,30 dollars australiens

** La médiane des prévisions de 16 analystes est de 3,10 dollars australiens, selon les données compilées par le LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions de S32 ont baissé de 13,8%

(1 $ = 1,5198 dollar australien)