Jefferies revoit à la baisse son objectif de cours et ses prévisions de résultats pour l'entreprise australienne Neuren après l'échec de son médicament contre la maladie de Rett en Europe

5 février - ** Jefferies revoit à la baisse son objectif de cours et ses prévisions de bénéfices annuels de Neuren Pharmaceuticals NEU.AX après un revers pour la demande d'autorisation de mise sur le marché du traitement contre la maladie de Rett auprès du régulateur européen ** NEU a déclaré mardi que la société titulaire de la licence () Acadia Pharmaceuticals ACAD.O a signalé qu'un comité de l'Agence européenne des médicaments a émis un vote de tendance négatif sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour le médicament trofinetide.
** Jefferies déclare qu'à la suite de ce dernier revers, il suppose désormais que les redevances européennes sur le trofinetide commenceront au quatrième trimestre plutôt qu'au deuxième, réduisant les prévisions de bénéfice net après impôts de NEU pour l'exercice 26 à 48,1 millions de dollars australiens (33,48 millions de dollars), contre 58,2 millions de dollars australiens.
** Jefferies ramène son objectif de cours de 27,75 dollars australiens à 27 dollars australiens et maintient sa note à "acheter".
** L'action a baissé de 29,1 % depuis le début de l'année à la dernière clôture
(1 $ = 1,4366 dollar australien)
