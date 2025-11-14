Jefferies rétrograde Progressive à "conserver" et réduit son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Jefferies déclasse l'assureur automobile Progressive Corp PGR.N de "acheter" à "conserver", réduit son objectif de cours de 261$ à 232$

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 3,97% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies anticipe un environnement de croissance moins porteur pour la société en raison de la concurrence croissante sur le marché de l'assurance automobile personnelle

** La société de courtage note que PGR a bénéficié de taux d'intérêt plus élevés, ce qui a stimulé les revenus d'investissement, mais la baisse des taux d'intérêt signifie que les avantages vont se modérer

** "Nous nous attendons à ce que les marges subissent la pression de la modération des taux, car PGR a déposé des réductions de taux ciblées dans certains États", déclare Jefferies

** 10 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur objectif de cours médian est de 253,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de ~6,9 % depuis le début de l'année