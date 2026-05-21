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Jefferies reste à l'achat sur Uber, confirme son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 14:21

Jefferies estime que l'expansion du marché devrait rester un moteur de croissance essentiel, notamment pour la livraison où la couverture géographique est nettement inférieure à celle de la mobilité.

L'analyste estime que l'expansion géographique dans le seul secteur de la livraison pourrait contribuer à hauteur d'environ 3 % à la croissance consolidée des réservations d'ici 2030 (plus de 40 milliards de dollars de réservations supplémentaires pour la livraison), à mesure qu'Uber se lance sur les marchés de la mobilité existants et s'étend aux villes de plus petite taille.

De plus, Jefferies pense que l'extension de la livraison à davantage de marchés pourrait stimuler la croissance des réservations de mobilité en renforçant les initiatives multiplateformes.

L'analyste estime également que l'extension de la livraison aux marchés de la mobilité existants pourrait générer plus de 10 milliards de dollars de réservations d'ici 2030 et contribuer à hauteur d'environ 1 % à la croissance consolidée (dont environ 2 % pour la livraison).

Jefferies relève ses estimations au-dessus des prévisions du marché : ratio réservations/EBITDA 2027 de 1 %/2 % au-dessus des prévisions des analystes.

L'objectif de cours reste inchangé à 110 $ avec une recommandation confirmé à l'achat. Jefferies estime que la forte croissance de l'EBITDA d'Uber (30 % en 2026) soutiendra la hausse du cours de l'action, même si le multiple reste faible.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2026 à 14:21:00.

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