Jefferies reste à conserver sur Porsche après avoir rencontré le nouveau PDG
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 14:16
Dans cette dernière, les analystes ont indiqué avoir rencontré le nouveau président-directeur général, Michael Leiters. De cette entrevue, il ressort que Porsche a davantage besoin d'une meilleure exécution et d'une structure de coûts plus légère, que d'une remise en question de stratégie globale.
Le plan produit du constructeur automobile allemand est appelé à évoluer : en plus de réitérer l'accent sur les modèles haut de gamme et la réduction de la complexité sur l'entrée de gamme, les commentaires ont souligné l'arrivée de nouveaux noms de modèles expliquent les analystes de la banque d'investissement américaine. En outre, le cycle de vie des véhicules électriques devrait être plus court, compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique.
En outre, l'accès aux économies d'échelle via Volkswagen et Audi reste un principe fondamental, confirmant la logique industrielle du développement produit.
Des investissements élevés seront nécessaires à court terme (2025-2026), car une contribution plus forte aux marges ne peut être obtenue uniquement par la réduction des coûts, mais nécessite des nouveaux produits.
En ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, les prises de commandes ne se sont pas arrêtées, contrairement aux livraisons. Le groupe a vendu entre 8 000 et 9 000 unités l'an dernier dans la région.
Jefferies a confirmé sa recommandation à conserver, assortie d'une cible de cours de 41 euros.
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