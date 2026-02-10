Jefferies reste à conserver sur Edenred avant la publication des résultats
"Nous prévoyons que l'attention se portera principalement sur les commentaires de la direction concernant la réglementation au Brésil, suite à la suspension du décret présidentiel par les tribunaux fédéraux" indique le bureau d'analyse.
Pour le quatrième trimestre, Jefferies anticipe peu de surprises, mais cela dépendra probablement de la saison de Noel, tandis que les difficultés rencontrées par la division italienne devraient peser sur les résultats.
Edenred a présenté début novembre une stratégie détaillée sur trois ans, tablant sur une croissance de l'EBITDA à périmètre comparable de 2 à 4 % en 2026.
Ce chiffre a ensuite été ajusté pour tenir compte de la réglementation brésilienne, à une croissance de 8 à 12 %.
Jefferies n'anticipe aucune mise à jour lors de la publication des résultats.
Pour 2026 (réglementation brésilienne incluse), l'analyste s'attend à une baisse de 1 % du chiffre d'affaires opérationnel à périmètre comparable, à 2,7 milliards d'euros, soit 1 % de plus que les prévisions. Concernant l'EBITDA, Jefferies anticipe une baisse de 11 % à périmètre comparable, à 1,2 milliard d'euros, soit une marge de 42 %.
