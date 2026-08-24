Jefferies relève son objectif sur Haleon, qui gagne un peu de terrain à Londres

Jefferies a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Haleon, porté de 400 à 410 pence, après que le spécialiste britannique de la santé grand public a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre de son 1er semestre, témoignant d'une solide maîtrise de ses coûts

Dans sa note, le courtier met notamment en évidence un 2ème trimestre qui s'est révélé "plus propre qu'anticipé", à la faveur d'une croissance organique des ventes de 3,1% s'appuyant sur un profil plus équilibré qu'auparavant, conjuguant une hausse des prix de 1,7% à un effet mix positif de 1,4%.

Suite à cette publication, Jefferies - qui maintient une recommandation d'achat sur la valeur - dit s'attendre à un redressement des investissements commerciaux et publicitaires au second semestre, une condition essentielle pour permettre au groupe de renouer avec une croissance à périmètre constant située autour de 5%.

Plusieurs relais de croissance identifiés

Après une croissance organique de 2,6% sur la première moitié de l'année, le fabricant du dentifrice Sensodyne et des antalgiques Advil devra accélérer la cadence et dépasser les 5% de hausse au second semestre pour atteindre le milieu de ses objectifs annuels.

Jefferies estime toutefois que cet objectif est réalisable, sous l'effet d'un rebond de la division de santé respiratoire, favorisé par une base de comparaison favorable aux États-Unis et en Asie-Pacifique, de la montée en puissance des initiatives commerciales américaines au-delà de la seule santé bucco-dentaire et d'une accélération dans les pays émergents, où la croissance devrait passer de 5,2% au premier semestre à plus de 7,5% au second.

Si une telle trajectoire devait se confirmer, celle-ci permettrait de rassurer les investisseurs quant au respect du modèle de croissance à moyen terme de 4% à 6% et d'offrir une meilleure visibilité en vue de l'exercice 2027, indique le broker, même si certaines inquiétudes demeurent quant à la compétitivité du groupe et à la suffisance de ses dépenses d'investissement.

Suite à ces commentaires, l'action Haleon grappillait autour de 0,3% à 364,4 pence lundi matin à la Bourse de Londres.