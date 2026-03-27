Jefferies relève son objectif de cours sur STMicroelectronics
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 13:01
Jefferies estime que STMicroelectronics bénéficie d'une reprise de la demande industrielle et d'une accélération de ses ventes de solutions optiques aux centres de données d'IA.
Selon l'analyste, ces deux facteurs devraient contribuer à la reprise du chiffre d'affaires et de la marge brute en 2026 et 2027.
"La valorisation est attractive à 15x le BPA de l'exercice 2027, avec un potentiel de hausse par rapport aux estimations" indique le bureau d'analyse.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 13:01:00.
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