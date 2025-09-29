Jefferies relève son objectif de cours sur Enphase Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Jefferies relève son objectif de cours sur le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O à 41 $ contre 36 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 12,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les perspectives de l'industrie résidentielle semblent s'améliorer et qu'elle anticipe un moindre déclin des perspectives

** Les révisions à la baisse des perspectives d'ENPH pour 2027 sont probablement moins importantes que ce que l'on craignait précédemment

** Douze des 37 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 10 à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 40 $ - données de LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de ~47% depuis le début de l'année