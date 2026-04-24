Jefferies relève son objectif de cours pour Enova International ; l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** L'action du prestataire de services financiers en ligne Enova International ENVA.N progresse de 3,06 % à 175 dollars

** La société de courtage Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $ ** La société affiche un BPA ajusté de 3,87 $ au premier trimestre, dépassant à la fois l'estimation de Jefferies (3,70 $) et celle de Wall Street (3,68 $)

** “Nous prévoyons que la dynamique de croissance d'ENVA se maintiendra, avec des avantages économiques supplémentaires découlant de l'acquisition de la banque Grasshopper; nous voyons un potentiel de hausse significatif du BPA en cas de conclusion de la transaction”, indique la société de courtage

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 7,77 % depuis le début de l'année