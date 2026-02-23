Jefferies relève son estimation de la valeur de Consolidated Edison, l'approche "steady eddy" s'avérant payante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Jefferies augmente l'objectif de prix de Consolidated Edison ED.N de 112 à 118 dollars; réitère sa notation "hold"

** Le nouveau PT représente une hausse de 7,5 % par rapport au cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime qu'ED est le meilleur choix pour les investisseurs à la recherche d'un "anti-centre de données"

** Le dossier tarifaire récemment approuvé pour la société soutient la stabilité et la prévisibilité des bénéfices au cours des trois prochaines années, ajoute la société de courtage

** Cependant, au-delà de 2028, Jefferies est plus prudent car le prochain cycle de tarification pourrait nécessiter l'approbation de dépenses d'investissement plus importantes, avec des inquiétudes sur l'accessibilité financière comme vent contraire

** Trois des 19 maisons de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus; 10 à "conserver" et six à "vendre"; le PT médian est de 106 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ED a augmenté de 11,3 %