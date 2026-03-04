 Aller au contenu principal
Jefferies relève sa cible de cours sur Rivian et met en garde sur l'endettement
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 14:26

Dans une note sur Rivian Automotive, Jefferies a maintenu sa recommandation à conserver sur le titre, tout en relevant à la marge son objectif de cours de 14 à 15 dollars.

La banque d'investissement américaine relève que le quatrième trimestre du constructeur d'automobiles électrique a confirmé des progrès "dans les temps" et "conformes au budget" vers le lancement du modèle R2. Autre point positif, la liquidité reste plus que confortable pour financer les dépenses d'investissement et la construction d'une usine en Géorgie.

En revanche, l'endettement pourrait devenir un défi soulignent les analystes, car la liquidité nette deviendra négative d'ici la fin de l'année (-2,3 milliards de dollars selon les analystes).

Jefferies estime que Rivian Automotive dispose de plusieurs options : une augmentation de capital classique, des obligations convertibles, la monétisation des logiciels ou encore Volkswagen qui détient déjà 12,02% du capital et qui pourrait offrir une source de financement supplémentaire.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
15,1000 USD NASDAQ
