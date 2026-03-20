Jefferies relève ONEOK à l'achat en raison de l'impulsion potentielle du Bakken

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 mars - ** Les actions de l'opérateur américain de pipelines ONEOK OKE.N augmentent d'environ 2 % à 90,09 $ avant bourse
** Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève son objectif de cours (PT) de 85$ à 98$, ce qui représente une hausse de 10,8% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage estime que même si les volumes à court terme restent faibles, OKE peut encore bénéficier du mélange de butane, des marges basées sur la localisation et de l'impulsion potentielle de la région de Bakken (l'une des plus grandes régions de schiste des États-Unis) à partir de l'exercice fiscal 2027 et au-delà
** 12 des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 90,5 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l'action a progressé de 20,25 % depuis le début de l'année
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