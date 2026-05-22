Jefferies relève nettement sa cible de cours sur Nanobiotix

(Zonebourse.com) - Le titre Nanobiotix flambe à Paris ( 7,28%, à 35,96 euros), soutenu notamment par le sensible relèvement de son objectif de cours par Jefferies après des derniers jours riches en actualités.

La société a dévoilé des données prometteuses issues de la première partie d'un essai clinique randomisé de phase II. Dans cette étude, sponsorisée Johnson & Johnson, les premiers résultats suggèrent que l'injection intra-tumorale/intra-nodale du traitement (NBTXR3) est réalisable et peut être effectuée en toute sécurité chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules inopérable de stade 3.

En parallèle, la biotech française a annoncé, hier soir, que son augmentation de capital avait permis de lever un produit brut total d'environ 85 millions d'euros, avant déductions des commissions et frais financiers.

Dans sa note, Jefferies indique que les données sur le NBTXR3 sont particulièrement convaincantes. En conséquence, les analystes ont ajusté certaines de leurs hypothèses antérieures sur la tarification et la pénétration de la molécule, ce qui entraîne un relèvement significatif de l'objectif de cours.

Dans cette indication, le cancer du poumon non à petites cellules, Jefferies table désormais sur un pic de ventes mondiales de 5,2 milliards de dollars, contre 1,7 milliard de dollars précédemment. En parallèle, la probabilité de succès pour ce produit dans cette indication passe de 50 à 60%.

Jefferies salue également l'augmentation de capital qui permet de prolonger son horizon de trésorerie du début 2028 jusqu'en 2029.

La recommandation est toujours à l'achat, mais l'objectif de cours est sensiblement relevé de 21,50 à 60 euros, soit un potentiel de hausse de 62%.

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