Jefferies relève les PT de Steel Dynamics et de Nucor en raison de la hausse des prix de l'acier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Jefferies relève les objectifs de prix des fabricants d'acier américains Steel Dynamics STLD.O et Nucor Corp NUE.N .

** Les nouveaux objectifs de cours impliquent une hausse de 15,8 % pour STLD et de 22,3 % pour NUE par rapport à leurs dernières clôtures

** Les actions de STLD et de NUE sont en hausse de 1,5 % à 2 % dans les échanges matinaux

** La société de courtage est constructive à l'égard des sidérurgistes américains, citant l'atténuation des risques géopolitiques, des politiques commerciales favorables et une prochaine vague d'entretien des aciéries

** Les prix de l'acier américain continuent d'augmenter et les perspectives s'améliorent à mesure que l'offre se resserre en raison des arrêts de production et que les importations atteignent leur niveau le plus bas depuis plusieurs années

** En tenant compte des mouvements de la séance, STLD a augmenté de 13,7 % et NUE de 14,8 % depuis le début de l'année

Sociétés Ancien PT Nouveau PT

Steel Dynamics $195 $220

Nucor Corp $200 $225