Jefferies relève légèrement son objectif de cours sur Valeo, en restant à Conserver

(AOF) - Au lendemain de la présentation de son nouveau plan stratégique, qui s’était soldée par une chute de 13,04% de son titre, la société a reçu les faveurs de Jefferies. Si les analystes ont confirmé leur recommandation à Conserver, ils ont légèrement rehaussé leur cible de cours de 10,35 à 11,35 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d’environ 9%.
Dans sa note, la banque d'investissement américaine explique que " les prévisions de croissance présentées lors du CMD de Valeo étaient inférieures aux attentes et ont clairement été mal accueillies, mais elles reflètent selon nous une vision réaliste de la situation du secteur. Nous pensons que cela constitue une raison d'être plus positifs sur le dossier, Valeo étant désormais bien positionné pour 2026 par rapport à ses pairs, qui devront probablement revoir leurs attentes de croissance à la baisse en février ".
