Jefferies relève Legence à "acheter" et augmente son objectif de cours (PT) suite à un solide troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 novembre - ** Jefferies relève le fournisseur de services d'ingénierie et de maintenance Legence LGN.O de "hold" à "buy"; augmente le PT de $39 à $49
** Les actions de LGN augmentent d'environ 1 % à 40,55 $ dans les échanges de pré-marché
** La maison de courtage cite la solide performance du troisième trimestre, l'accélération de l'activité de fusion et d'acquisition et l'exposition aux centres de données, un secteur à forte croissance, comme raisons de la mise à niveau
** Jefferies note que LGN se développe plus rapidement que ses pairs
** « Nous considérons que cet avantage continu en fonds de roulement soutiendra la variation du fonds de roulement net en dessous de l'objectif de la direction de 9 % des revenus », déclare Jefferies.
** La société de courtage estime qu'il y a encore de la marge car le marché n'a pas encore pleinement intégré les avantages des fusions et acquisitions et l'augmentation des flux de trésorerie, malgré la récente hausse de 22 % du cours de l'action de LGN
** Stifel a également relevé le PT de 36 $ à 47 $
** 14 des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, une à "conserver"; le PT médian est de 46 $
** A la dernière clôture, LGN a augmenté de 43,3 % par rapport au prix de l'introduction en bourse depuis ses débuts en septembre
