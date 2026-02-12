Jefferies relève le PT de Terex en raison de l'augmentation potentielle des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Jefferies augmente le prix de vente du fabricant d'équipements industriels Terex Corp TEX.N à 70$ contre 50$, et maintient la note à "hold"

** Le nouveau PT implique une hausse de 1,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que les perspectives de marge de la société semblent conservatrices, avec un potentiel de hausse lorsque l'exécution opérationnelle et les vents contraires du mix se matérialiseront au cours de l'année

** Le segment des produits mobiles et le segment des véhicules spécialisés de la société devraient générer une croissance régulière des ventes et des marges cette année

** Cependant, le courtier réduit ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 à 4,95 $, contre 5,65 $

** 5 des 11 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 1 à "vendre"; la prévision médiane est de 65,25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions de TEX ont augmenté de 29,4 % depuis le début de l'année