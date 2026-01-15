Jefferies relève le PT de Rockwell Automation et prévoit une croissance régulière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 janvier - ** Jefferies relève le PT de Rockwell Automation
ROK.N de 470 à 490 $; maintient la note à "acheter"
** Le nouveau PT représente une hausse de 17,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Prévoit que ROK réalisera une croissance à un chiffre élevée du chiffre d'affaires et une forte augmentation des marges au premier trimestre, avec une amélioration progressive tout au long de l'année fiscale 26 malgré des comparaisons plus difficiles au second semestre
** Jefferies ajoute que ROK devrait connaître une croissance généralisée grâce aux entrepôts et au commerce électronique, les gains de productivité entraînant une forte expansion des marges
** 15 des 30 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 15 comme "conservée"; le PT médian est de 402 $ - données compilées par LSEG
** ROK a gagné 36,1% en 2025
