Jefferies relève le PT de Parker-Hannifin après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Jefferies relève l'objectif de prix du fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin

PH.N à 880 $ contre 775 $, soit une prime de 21,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient la note 'buy' (acheter)

** La société a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street

** La maison de courtage indique que la société maintient de fortes marges bénéficiaires malgré la faiblesse des marchés industriels, grâce à une planification intelligente et des mesures de contrôle des coûts

** La croissance du segment de l'aérospatiale et de la défense stimule également les marges, et l'entreprise s'attend à ce que cette dynamique se poursuive - Jefferies

** Jefferies révise ses prévisions de bénéfice par action pour 2025 à 27,33 $ au lieu de 26,70 $ et augmente également ses prévisions de revenus annuels à 19,85 milliards de dollars au lieu de 19,66 milliards de dollars

** Dix-huit courtiers sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; la prévision médiane est de 800 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 14 % depuis le début de l'année