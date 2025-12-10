Jefferies relève le PT de Keysight en raison de la diversité de son portefeuille de produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 décembre - ** Jefferies relève le prix de vente du fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies
KEYS.N à 220 $, contre 195 $ auparavant
** Le nouveau PT représente une hausse de 4,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier s'attend à ce que Keysight délivre une croissance supérieure à celle du marché sur son portefeuille différencié, qui comprend des segments tels que les centres de données, les semi-conducteurs, l'IoT industriel et la 5G/6G
** La note moyenne de 14 analystes est "buy", leur PT médian est de 220 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 31 % cette année
