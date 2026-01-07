Jefferies relève le PT de GE Aerospace en raison de la forte croissance des services de moteurs commerciaux

7 janvier - ** Jefferies relève le PT de GE Aerospace, fabricant de moteurs d'avion, GE.N à 375 $ contre 365 $, et maintient la note "achat".

** Le nouveau PT représente une hausse de 14,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à une croissance de 14% dans les services de moteurs commerciaux de GE, contre une estimation de 12% par les analystes

** Il anticipe une augmentation à deux chiffres des retraits de moteurs, entraînée par davantage de travaux de maintenance et une amélioration de l'approvisionnement qui rattrape le carnet de commandes.

** Réduit les prévisions d'Ebit pour 2026 à 10,1 milliards de dollars contre 10,3 milliards de dollars, citant le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires dans le secteur de la défense

** 17 courtiers sur 21 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois comme "conservée" et un comme "vendue"; la prévision médiane est de 350 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 89,9 % au cours de l'année écoulée