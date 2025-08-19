Jefferies relève le PT d'Alliant Energy en raison de la croissance des centres de données et des solides perspectives de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Jefferies relève l'objectif de prix pour la société de services publics Alliant Energy LNT.O de 69 $ à 74 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 14,9 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action lundi

** La société de courtage indique que le relèvement de l'objectif de cours est dû à la visibilité et à la confiance dans l'accélération de la croissance du bénéfice par action, grâce à des investissements supplémentaires dans les centres de données

** LNT devient l'une des entreprises de centres de données les plus concentrées par rapport à la taille du système dans notre couverture des services publics réglementés, avec une visibilité importante sur les annonces futures, même après la confirmation de QTS-Madison au deuxième semestre de 2025" - Jefferies

** La société de courtage note que "les dépenses seront orientées vers le gaz" pour les projets liés spécifiquement à la charge des centres de données, car il s'agit de la ressource répartissable "la plus crédible" sur le marché actuellement

** La société de courtage indique que les paiements de capacité de MISO à la suite du résultat de la vente aux enchères de PJM pourraient augmenter les bénéfices, mais les lois sur la réduction de l'inflation et l'incertitude de la politique éolienne posent des risques

** Six des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 5 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 69 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de LNT ont augmenté de ~9% depuis le début de l'année