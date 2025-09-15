Jefferies relève le prix d'achat d'Eversource Energy et maintient sa notation "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Jefferies augmente l'objectif de prix sur l'entreprise de services publics Eversource Energy ES.N de 47 à 54 $; maintient la note "sous-performance"

** Le nouveau PT représente une baisse de 17,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage relève ses prévisions de bénéfice par action et de dividende par action de 2 % à 4 %, reflétant des flux de trésorerie d'exploitation supérieurs aux prévisions au premier semestre et la titrisation de la tempête dans le Connecticut

** "Nous réitérons notre sous-performance en raison d'un bilan difficile, d'obstacles réglementaires et de perspectives de croissance faibles dans le secteur qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans les prix" - Jefferies

** Les courtiers considèrent qu'une surveillance accrue des revenus de la transmission constitue un risque

** 8 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 72 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 14,4 % depuis le début de l'année