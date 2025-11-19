 Aller au contenu principal
Jefferies relève le niveau de Zions Bancorp à "acheter" et augmente les prévisions en raison de l'amélioration des perspectives
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** L'entreprise a été créée pour répondre aux besoins de ses clients en matière d'information et de communication, et pour répondre à leurs attentes en matière d'information, de communication et de communication

** Les actions du banque régional sont en hausse d'environ 1,9 % à 50,26 $ dans les transactions de pré-marché

** La société de courtage estime que le récent recul de l'action est excessif et que les perspectives des fondamentaux tels que la croissance des prêts, la croissance des dépôts, le NII, les revenus de commissions s'améliorent pour ZION

** Jefferies note que la charge de 50 millions de dollars liée à la fraude au troisième trimestre était un événement isolé et faible par rapport à l'ensemble du portefeuille de prêts de Zions

** Nous nous attendons à ce que la dynamique des fondamentaux, en particulier des prêts et des dépôts dont la croissance a été retardée par le passé, puisse ramener le récit sur la bonne voie et réduire la décote", déclare Jefferies

** Huit des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 16 comme "conservée" et une comme "vendue"; PT médian de 61 $ - LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ZIONS BANCORP
49,3400 USD NASDAQ +0,86%
