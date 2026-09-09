Jefferies relève la recommandation sur Summit Therapeutics à « acheter » ; le cours de l'action progresse

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9 septembre - ** L'action Summit Therapeutics SMMT.O progresse de 3,4% à 17,86 dollars en pré-ouverture

** Jefferies relève sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 15 à 25 dollars, dans la perspective de la publication, fin 2026, des données sur la survie sans progression (PFS) issues de l’essai clinique de phase avancée mené par la société sur le cancer du poumon

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 44,7% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** « Nous pensons que la PFS devrait atteindre le seuil statistique requis, à moins d’une dégradation exceptionnelle des résultats entre l’essai chinois et l’essai mondial, et la plupart des scénarios renforcent notre confiance dans l’obtention d’un résultat positif en termes de survie globale en aval » – Jefferies

** La société de courtage indique que les résultats positifs en matière de survie globale issus de plusieurs études sur l’ivonescimab ont renforcé sa confiance dans ce médicament et consolidé les arguments en faveur de son mécanisme d’action PD-1/VEGF

** Jefferies estime que les risques liés à la transposition des résultats des études chinoises aux essais cliniques mondiaux semblent limités et considère que le statut de « premier de sa catégorie » de l’ivonescimab soutient sa valeur future

** Douze des 18 sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, six la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 32 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 1,2% depuis le début de l’année