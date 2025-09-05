Jefferies relève l'objectif de prix sur Xcel Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Le courtier Jefferies relève l'objectif de prix de l'entreprise de services publics américaine Xcel Energy

XEL.O de 80 $ à 84 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 16,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies considère XEL comme une société de services publics à grande capitalisation convaincante, avec une croissance de premier plan ** La société de courtage augmente les prévisions de croissance de la charge à 5 % contre 3 %, grâce à un "pipeline diversifié de projets de centres de données ainsi qu'aux tendances d'électrification du pétrole et du gaz"

** Voit une expansion supplémentaire alors que XEL exécute sa stratégie de croissance des services publics et gère les risques

** 11 des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 5 comme "conservée"; leur estimation médiane est de 78 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~7% depuis le début de l'année