Jefferies relève l'objectif de prix de Woodward, citant les fortes marges de l'industrie aérospatiale
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Jefferies relève l'objectif de prix du fabricant d'équipements aérospatiaux et industriels Woodward

WWD.O à 375 $ contre 350 $, et réitère sa notation "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 11,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que des marges plus élevées que prévu dans le secteur de l'aérospatiale et l'accélération de la croissance du marché secondaire commercial soutiennent l'augmentation de la capacité bénéficiaire

** Le retrait de la direction de l'activité de révision en Chine réduit l'incertitude, mais n'a pas d'impact significatif sur les perspectives de croissance fondamentale de WWD

** Huit des 11 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et trois comme "conservée"; leur objectif de prix médian est de 347,5 $, selon les données compilées par LSEG

** WWD a gagné 81,7% en 2025

Valeurs associées

WOODWARD
331,8600 USD NASDAQ -1,23%
